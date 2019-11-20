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حماس: الرفض الدولي للقرار الأمريكي يجب ترجمته علي الأرض

منذ يوم
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حماس: الرفض الدولي للقرار الأمريكي يجب ترجمته علي الأرض

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، إن الرفض الدولي الواسع للقرار الأمريكي بشأن الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة يؤكد عزلة الموقف الأمريكي الذي يصر على الانحياز المطلق للاحتلال الصهيوني ، لكن يجب ترجمة هذا الرفض علي ارض الواقع.

وقال المتحدث باسمها حازم قاسم، "نقدر عاليًا هذه المواقف الرافضة لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي حول المستوطنات في الضفة، والذي يجب أن يترجم إلى خطوات عملية على الأرض والضغط على الاحتلال لإنهاء جريمة الاستيطان المتواصلة".
ولفت إلى أن الاحتلال يزيد من عدوانه وإجرامه ضد الشعب الفلسطيني، مستندًا إلى المواقف الأمريكية الداعمة له، ما يجعل الإدارة الأمريكية شريكة في العدوان على شعبنا وحقوقه.
وأكد قاسم أن الاحتلال هو أكبر متمرد على القانون الدولي والقرارات الصادرة عن المؤسسات الدولية.

وطالب قاسم المجتمع الدولي الرافض للقرار الأمريكي باتخاذ خطوات لمعاقبة الاحتلال على انتهاكه واستهتاره بالقانون الدولي والمنظومة الدولية.

وأشار إلى أن هدم الاحتلال للبيوت أمس في الضفة والقدس المحتلتين يعتبر جريمة حرب متواصلة، وتطهيرًا عرقيًا ضد أصحاب الأرض الأصليين.

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