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"شاهد": رد ناري من نائب تونسي على صحفية منعته من رفع شعار "رابعة"

منذ يوم
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"شاهد": رد ناري من نائب تونسي على صحفية منعته من رفع شعار "رابعة"

حاولت صحفية على قناة الوطنية التونسية الأولى الرسمية، منع نائب تونسي من رفع شعار رابعة الشهير، الذي يعني التضامن مع قتلى المصريين في فض المتظاهرين السلميين في ميدان رابعة العدوية بعد انقلاب السيسي.

 

وجاء رد ناري من النائب عن "ائتلاف الكرامة"، زياد الهاشمي، على رفض الصحفية إلهام الكتاني رفعه شعار "رابعة" في برنامج "مع الناس".

وقالت الصحفية التونسية، إنه "ليس هناك مجال لرفع هذه الشعارات هنا، وإن مناصرة القضايا لا تكون في مؤسسة عمومية".

وأضافت أنها "المسؤولة عن برنامجها وعما يعرض من خلاله".

ورد النائب بشكل محرج للصحفية بالقول: "أنا حر في بلد حر وأرفع الشعار الذي أريد وفي الإعلام الحر كل شخص يقول ما يريد".

وأضاف أنه "في مؤسسة عمومية وما يرفعه يعنيه، ولا يعني أحدا".

واتهم الصحفية بالقول: "إذا كانت عندك خلفية وعقدة أيديولوجية فأنا لا".

وأوضح: "أنا أتعاطف مع أشخاص قُتلوا بالرصاص الحي في ساعات معدودة".

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