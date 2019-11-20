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هكذا علق البرادعي على شعار "كلن يعني كلن"

منذ يوم
عدد القراءات: 925
هكذا علق البرادعي على شعار "كلن يعني كلن"

علق مدير وكالة الطاقة الذرية الدولية السابق، والسياسي المصري، محمد البرادعي، على حسابه الرسمي في "تويتر" على الشعار الذي رفعه المتظاهرون في لبنان بداية، وتفاعل معه العرب.

 
وأيد هذا الشعار كاتبا : "رسالة مدوية نسمع صداها في الكثير من شوارع وميادين العالم العربي: كلن يعني كلن". 

واعتبر أن السبب لذلك واحد، هو: "غياب مزمن للحكم الرشيد".
وقال "النتيجة واحدة: ضيق سبل الحياة وإهدار الحقوق وفقدان الأمل".

 

واعتبر أن "آليات حقيقية للتغيير نحو دولة مدنية ديمقراطية تسع الجميع هي البداية. غير ذلك لغو فارغ".

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