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اعتقال الأمين العام لحزب الترابي بالسودان

منذ يوم
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اعتقال الأمين العام لحزب الترابي بالسودان

أعلن مصدر من مكتب الأمين العام لحزب "المؤتمر الشعبي" في السودان، علي الحاج، الأربعاء، أن الشرطة أوقفت الأخير ، مشيرا إلى أن الحاج استجاب لأمر التوقيف، دون تفاصيل أخرى.


وقال مفضلا عدم نشر هويته للأناضول، إن "عناصر من الشرطة السودانية ألقت القبض على الحاج، بعد حضورها لمنزله بضاحية الطائف جنوب (العاصمة) الخرطوم".

 

وقال مصدر ثان من الحزب ذاته إن قوة أخرى من الشرطة تطوق منزل إبراهيم السنوسي، رئيس هيئة شورى الحزب وكان يشغل منصب مساعد الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

والأسبوع الماضي، أعلنت اللجنة القانونية لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير التي قادت الاحتجاجات في السودان، أن النيابة العامة أمرت بالقبض على كل من الحاج والسنوسي لدورهما في تدبير انقلاب 1989 الذي أوصل البشير إلى سدة الحكم.

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