اجتماع وزاري عربي الإثنين

أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح، أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون، الإثنين بالقاهرة، اجتماعا طارئا لبحث قرار الإدارة الأمريكية بشأن المستوطنات الصهيونية.

والإثنين، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عدم اعتبار بلادها وجود المستوطنات التي يقوم الاحتلال ببناؤه في الأراضي الفلسطينية المحتلّة أمرا "مخالفا للقانون الدولي"، في ظل حالة من تخوّف سياسة التوسّع الاستيطاني.

وفي بيان صدر الأربعاء، قال اللوح، وهو سفير فلسطين لدى القاهرة، إن "مجلس جامعة الدول العربية سيعقد اجتماعا طارئا على المستوى الوزاري، يوم الإثنين المقبل (بالقاهرة)".

وأوضح أن الاجتماع الطارئ الذي تقدمت فلسطين بطلب للجامعة لانعقاده قبل ساعات، يأتي لـ"بحث موقف الإدارة الأمريكية الأخير بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967".

وردا على الموقف الأمريكي، أدانت دول ومنظمات عربية ودولية، في بيانات منفصلة، "شرعنة" الولايات المتحدة بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.