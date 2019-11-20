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صحفيون تونسيون يتضامنون مع المصور "عمارنة"

منذ يوم
عدد القراءات: 415
صحفيون تونسيون يتضامنون مع المصور "عمارنة"

نظمت نقابة الصحفيين التونسيين، الأربعاء، وقفة احتجاجية تضامنا مع الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة الذي فقد عينه جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه.

وسبق هذه الوقفة التضامنية التي انتظمت بمقر النقابة بالعاصمة، مؤتمر صحفي جمع منظمات المجتمع المدني والسفير الفلسطيني بتونس هايل الفاهوم، وممثلين عن السفارة الفلسطينية بالبلاد.

وفي كلمته بالمؤتمر، اعتبر ناجي البغوري، نقيب الصحفيين التونسيين، أن ما حصل لمعاذ عمارنة "استهداف لعين الحقيقة التي توثق جرائم الاحتلال".

وتابع أنّ النقابة أجرت اتصالات مع الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب ومنظمات من المجتمع المدني الدولي، من أجل رفع قضية ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في القتل والدمار.

ولفت إلى أن "600 صحفي تم استهدافهم خلال عام في ظل صمت عربي مريب" .

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