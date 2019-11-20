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إصابة عامل إثر سقوطه من قطار بالمنوفية

منذ 3 ساعة
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إصابة عامل إثر سقوطه من قطار بالمنوفية

أصيب عامل بإصابات متفرقة، إثر سقوطه من قطار «منوف- القاهرة»، بمحطة قطار كمشوش بين الرصيف والقطار، وتم نقله لمستشفى منوف العام، وتم تحويله لمستشفى شبين الكوم التعليمي.


تلقى اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد باستقبال مستشفى منوف العام، «إ. ف. م. ف»، 26 سنة، عامل، ومقيم دائرة المركز، مصابًا بـ«اشتباه كسر بالقدم اليسرى – كسور بالفقرات»، ولا يمكن استجوابه، وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي للعناية اللازمة.

وبالانتقال والفحص وسؤال شقيقه «أحمد»، 37 سنة، عامل، ومقيم بذات العنوان، أكد أنه أثناء محاولة شقيقه استقلال القطار رقم 530 «منوف – القاهرة»، محطة سكة حديد كمشوش بمدينه منوف.

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