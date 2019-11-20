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جواز سفر أردني لـ "عمارنه"

منذ يوم
عدد القراءات: 404
جواز سفر أردني لـ "عمارنه"


أفادت وسائل إعلام أردنية إن دائرة الأحوال المدنية، أصدرت اليوم الأربعاء، جواز سفر للمصور الفلسطيني معاذ العمارنة، الذي فقد عينه جراء استهدافه بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال قبل أيام، خلال تغطية انتهاكاتهم الجمعة الماضية.

وأشارت إلى أن العاهل الأردني عبد الله الثاني، أصدر توجيهات بمتابعة الحالة الصحية للمصور العمارنة، والذي قال الأطباء إنه فقد عينه اليسرى جراء الإصابة، ولا يزال المقذوف الناري مستقرا خلف عينه على مقربة من الجمجمة، وسط مخاوف من تسببه بنزيف داخلي في حال إخراجه.

من جانبها قالت الحكومة الأردنية، إنها طلبت من وزارة الصحة، استقبال المصور العمارنة، في مستشفياتها، وتقديم العلاج والرعاية الصحية لحالته.

 

وتضامن سياسيون ونشطاء وإعلاميون على مستوى العالم، مع المصور العمارنة، في حملة تضامنية تمثلت بتغطية إحدى العينيين، استنكارا لجريمة الاحتلال باستهداف الصحفيين.

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