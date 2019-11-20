Responsive image

22
نوفمبر

الجمعة

26º

22
نوفمبر

الجمعة

 خبر عاجل
  • البرهان: حلايب و شلاتين سودانية طبعا لكن لم نتطرق إلى هذا الملف مع الجانب المصري في الوقت الحاضر
     منذ 15 ساعة
  • الكاف يعلن مباراة السوبر بين الترجي والزمالك 14 فبراير بقطر
     منذ يوم
  • محمد علي : أُطلق حملة لإطلاق سراح البنات.. الحرية للشعب المصري
     منذ 2 يوم
  • محمد علي : أعمل على توحيد القوى الوطنية المصرية من أجل إنجاز مشروع وطني جامع
     منذ 2 يوم
  • مؤتمر صحفي لرجل الأعمال والفنان محمد علي
     منذ 2 يوم
  • وزارة الخارجية الروسية: الضربة الجوية الإسرائيلية على سوريا خطوة خاطئة
     منذ 2 يوم
 مواقيت الصلاة
أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

هنية: إعلان بومبيو بشأن المستوطنات مجزرة سياسية خطيرة

منذ يوم
عدد القراءات: 280
هنية: إعلان بومبيو بشأن المستوطنات مجزرة سياسية خطيرة

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، إن القرار الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن المستوطنات مجزرة سياسية خطيرة تمنح الغطاء للمجازر الدموية التي يرتكبها العدو الصهيوني، وآخرها ما حدث في قطاع غزة.

واعتبر هنية في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن القرار يمثل شراكة وتحالفَا شيطانيَا يستهدف حق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته ومستقبل أجياله، ويأتي استكمالًا لمسلسل المواقف الأمريكية لضرب وإنهاء ثوابت القضية الفلسطينية؛ القدس واللاجئين والآن المستوطنات.

وشدد علي أن شعبنا الفلسطيني لن يستسلم أمام هذه المجازر السياسية والدموية، وسيظل في موقع التمسك بحقوقه والدفاع عنها والصمود في وجه هذه الغزوات السياسية والعسكرية.

وشدد على ضرورة أن يغادر الموقف الفلسطيني الرسمي مربع الاستنكار والتشخيص والتحليل لهذه الخطوات إلى مربع المواجهة الفعلية، منوهًا بأن ذلك يكون عبر استراتيجية وطنية جامعة تغادر مربع "أوسلو"، وترتكز إلى الموروث النضالي للشعب الفلسطيني.

كما استنكر هنية العدوان الإسرائيلي المتجدد على سوريا الشقيقة والمتزامن مع العدوان على قطاع غزة.

وأوضح أن ذلك يجري في ظل غطاء أمريكي، داعيًا إلى وقفة عربية جادة ومسؤولة وتاريخية.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers