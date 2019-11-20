هنية: إعلان بومبيو بشأن المستوطنات مجزرة سياسية خطيرة

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، إن القرار الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن المستوطنات مجزرة سياسية خطيرة تمنح الغطاء للمجازر الدموية التي يرتكبها العدو الصهيوني، وآخرها ما حدث في قطاع غزة.

واعتبر هنية في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن القرار يمثل شراكة وتحالفَا شيطانيَا يستهدف حق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته ومستقبل أجياله، ويأتي استكمالًا لمسلسل المواقف الأمريكية لضرب وإنهاء ثوابت القضية الفلسطينية؛ القدس واللاجئين والآن المستوطنات.

وشدد علي أن شعبنا الفلسطيني لن يستسلم أمام هذه المجازر السياسية والدموية، وسيظل في موقع التمسك بحقوقه والدفاع عنها والصمود في وجه هذه الغزوات السياسية والعسكرية.

وشدد على ضرورة أن يغادر الموقف الفلسطيني الرسمي مربع الاستنكار والتشخيص والتحليل لهذه الخطوات إلى مربع المواجهة الفعلية، منوهًا بأن ذلك يكون عبر استراتيجية وطنية جامعة تغادر مربع "أوسلو"، وترتكز إلى الموروث النضالي للشعب الفلسطيني.

كما استنكر هنية العدوان الإسرائيلي المتجدد على سوريا الشقيقة والمتزامن مع العدوان على قطاع غزة.

وأوضح أن ذلك يجري في ظل غطاء أمريكي، داعيًا إلى وقفة عربية جادة ومسؤولة وتاريخية.