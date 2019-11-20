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اغتيال ناشطة صومالية في مقديشو

منذ يوم
عدد القراءات: 367
اغتيال ناشطة صومالية في مقديشو


اغتال مجهولون في العاصمة الصومالية مقديشو، الأربعاء 20 نوفمبر ، "ألماس إيلمان"، وهي دبلوماسية سابقة وناشطة اجتماعية، بحسب وسائل إعلام محلية.

وذكر "راديو دالسان" (محلي) أنه جرى إطلاق الرصاص على الناشطة داخل "مركز حلني"، وأصيبت في الجزء العلوي من جسدها، ونُلقت إلى مركز طبي، لكنها لقيت حتفها.

و"مركز حلني" هو أكبر قاعدة عسكرية لقوات الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام (أميصوم)، وهي منطقة شديدة الحراسة، وتضم أيضًا مقار هيئات وسفارات أجنبية.

وقبل لحظات من اغتيالها، شاركت الناشطة الصومالية في اجتماع بـ"مركز حلني"، نظمته هيئات تابعة للأمم المتحدة، حول تحسين سبل المعيشة الريفية.

وسبق أن عملت "ألماس إيلمان" سكرتيرة في السفارة الصومالية بكينيا بين عامي 2016 و2017.

ولم تتبن أية جهة على الفور عملية اغتيالها، لكن السلطات الصومالية عادة ما تحمل مسؤولية مثل تلك الهجمات لحركة "الشباب" المتمردة.

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