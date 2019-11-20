لليوم الرابع.. تواصل الإضراب بالعراق

شهدت العاصمة العراقية "بغداد" ومدن جنوبية عدة، إضراباً عاماً، لليوم الرابع على التوالي، وهو ما أعاد الزخم إلى الحراك الاحتجاجي المتواصل منذ أسابيع؛ للمطالبة بـ "إسقاط النظام".



جاء ذلك وسط مشاركة شعبية واسعة، خصوصاً من فئة الطلبة، فيما لاحقت قوات مكافحة الشغب المحتجين في "بغداد" وشوارع "كربلاء"، واعتقلت عدداً منهم، مشددةً على خيار قمع التظاهرات بالقوة.

وقال ناشطون باحتجاجات "بغداد": إنّ "قوات عراقية داهمت، فجر الأربعاء، المتظاهرين المتمركزين فوق جسر الأحرار الذي يربط شارع الرشيد بمنطقة العلاوي التي يوجد فيها مقر الحكومة، وحاولت تفريقهم من خلال استخدام الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع".