خوفًا من صواريخ غزة.. جيش الاحتلال ينشر بطاريات دفاع جوي على الحدود

كشفت وسائل إعلام صهيونية، عن قيام جيش الاحتلال مساء أمس الأربعاء، بنشر عددًا من بطاريات الدفاع الجوي في شمال وجنوب فلسطين المحتلة.

وحسب القناة 13 الصهيونية، فإن جيش الاحتلال نشر دفاعاته الجوية بمختلف أشكالها، بما في ذلك منظومة القبة الحديدية، في شمال فلسطين المحتلة، وجنوبها المحاذية لقطاع غزة.

وتُشير القناة إلى أن تلك الخطوة من جانب الاحتلال، تأتي خشية من استئناف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة ، ومن المناطق الحدودية من جهة سوريا تجاه الجليل.

وكانت طائرات الاحتلال قد شنّت أكثر من 20 غارة جوية أمس على أهداف عدة في محيط العاصمة دمشق، بزعم إطلاق صواريخ من سوريا نحو الجولان المحتل أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.