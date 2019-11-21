Responsive image

22
نوفمبر

الجمعة

26º

22
نوفمبر

الجمعة

 خبر عاجل
  • البرهان: حلايب و شلاتين سودانية طبعا لكن لم نتطرق إلى هذا الملف مع الجانب المصري في الوقت الحاضر
     منذ 15 ساعة
  • الكاف يعلن مباراة السوبر بين الترجي والزمالك 14 فبراير بقطر
     منذ يوم
  • محمد علي : أُطلق حملة لإطلاق سراح البنات.. الحرية للشعب المصري
     منذ 2 يوم
  • محمد علي : أعمل على توحيد القوى الوطنية المصرية من أجل إنجاز مشروع وطني جامع
     منذ 2 يوم
  • مؤتمر صحفي لرجل الأعمال والفنان محمد علي
     منذ 2 يوم
  • وزارة الخارجية الروسية: الضربة الجوية الإسرائيلية على سوريا خطوة خاطئة
     منذ 2 يوم
 مواقيت الصلاة
أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

خوفًا من صواريخ غزة.. جيش الاحتلال ينشر بطاريات دفاع جوي على الحدود

منذ يوم
عدد القراءات: 417
خوفًا من صواريخ غزة.. جيش الاحتلال ينشر بطاريات دفاع جوي على الحدود

كشفت وسائل إعلام صهيونية، عن قيام جيش الاحتلال مساء أمس الأربعاء، بنشر عددًا من بطاريات الدفاع الجوي في شمال وجنوب فلسطين المحتلة.

وحسب القناة 13 الصهيونية، فإن جيش الاحتلال نشر دفاعاته الجوية بمختلف أشكالها، بما في ذلك منظومة القبة الحديدية، في شمال فلسطين المحتلة، وجنوبها المحاذية لقطاع غزة.

وتُشير القناة إلى أن تلك الخطوة من جانب الاحتلال، تأتي خشية من استئناف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة ، ومن المناطق الحدودية من جهة سوريا تجاه الجليل.

وكانت طائرات الاحتلال قد شنّت أكثر من 20 غارة جوية أمس على أهداف عدة في محيط العاصمة دمشق، بزعم إطلاق صواريخ من سوريا نحو الجولان المحتل أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers