قوات حفتر تُعلن إسقاط طائرة إيطالية.. وروما تُعلق

كشفت القوات الموالية للمشير خليفة حفتر يوم أمس الأربعاء، عن إسقاط طائرة إيطالية بلا طيار كانت تحلق فوق منطقة خاضعة لسيطرتها في غرب البلاد.

جاء ذلك حسب ما صرح به المتحدث باسم قوات حفتر "أحمد المسماري"، حيث قال: أسقطنا طائرة إيطالية بلا طيار، بصاروخ مضاد للطائرات شمال ترهونة بجنوب شرق طرابلس.

وفي نفس السياق أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية في وقت سابق أن الطائرة تحطمت على الأراضي الليبية أثناء قيامها بمهمة لدعم عملية البحر الآمن، وضمان سلامة منصات النفط والصيادين قبالة ليبيا.

في بيان صادر عن الدفاع الإيطالية، أشارت فيه إلى أن التحقيقات ما زلت جارية لتحديد أسباب الواقعة، موضحة أن خطة الطيران كانت قد أُبلِغَت بشكل مسبق إلى السلطات الليبية.