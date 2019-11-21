بتهمة اختلاس أموال.. نيابة لبنان تحيل 3 وزراء سابقين إلى التحقيق

وجه النائب العام المالي في لبنان القاضي علي إبراهيم تهما بهدر واختلاس المال العام لثلاثة وزراء اتصالات سابقين، وأحال أوراق الادعاء على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وحسب وسائل الإعلام فقد شمل الاتهام الوزراء، "نقولا صحناوي"، و"بطرس حرب"، و"جمال الجراح" الذي يتولى حقيبة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال.

كما اتهم القاضي إبراهيم في الملف ذاته على مديري شركتي الاتصالات في لبنان بجرم هدر واختلاس المال العام، وعلى المدير العام لهيئة أوجيرو للاتصالات بجرم الإثراء غير المشروع.

ومن جانبه قال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال "جمال الجراح": المدعي العام المالي ليس له الحق في الادعاء، مضيفا أن عليه إحالة الملف على مجلس النواب للنظر في أمر الادعاء، علما بأن ذلك يستوجب موافقة ثلثي أعضاء المجلس، دون تفاصيل.

وقبل أيام، قالت مصادر مقربة من النائب العام المالي في لبنان إن الأيام المقبلة ستشهد استدعاء شخصيّات من جميع القوى السياسية، حيث أن جميع والمسئولين الذين تحوم حولهم شبهات فساد سيحالون دون استثناءات.