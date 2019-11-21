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وفاة طالب أثناء الحصة في مدرسة بالقناطر.. وإحالة الواقعة للنيابة الإدارية

منذ 3 ساعة
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وفاة طالب أثناء الحصة في مدرسة بالقناطر.. وإحالة الواقعة للنيابة الإدارية

توفي طالب يُدعى "طارق محمد القوصي" بالصف الثالث الإعدادي أول أمس الثلاثاء، بعدما  أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية خلال إحدى الحصص الدراسية عقب الفسحة.

وحسب طلاب مدرسة نور السلام الخاصة بالقناطر الخيرية التابعة لمدارس سنودس النيل الغنجيلي الخاصة بالكنيسة الإنجيلية، فقد أكدوا على أن طارق كان قد استغاث  بمدرس الحصة لإسعافه فأعتقد المدرس أنه يتظاهر بالمرض فتركه وطلب منه عدم الهزار، ولكنه أصيب بغيبوبة ولم ينتبه أحد من إدارة المدرسة أو مدرس الفصل لحالته إلا بعد نصف ساعة وعند التدخل وطلب الإسعاف اكتشفوا وفاته.

وعلق والد "طارق م" على واقعة وفاة نجله قائلاً: فوجئت باتصال تليفوني يخبرني بنقل ابني للمستشفى، وعندما وصلت إلى هناك تلقيت خبر وفاته، وأكد لي أصدقاءه أن طارق عقب الفسحة وخلال الحصة الدراسية استنجد بالمدرس بأنه يشعر بتعب شديد فلم ينتبه المدرسة وطلب منه عدم الهزار والشقاوة وتركه، فأصيب بإغماء بالفصل وتركه المدرس أكثر من نصف ساعة لم يتدخل حتي اكتشف الطلاب أنه فقد وعيه فعلا فطلب المدرس مشرف الدور والإسعاف ولكن قضاء الله قد نفذ.

وقام والد الطالب بتحرير محضر رقم  11657إداري مركز القناطر اتهم فيه المدرسة بالإهمال، مطالبا بالتحقيق في الواقعة وكشف إهمال إدارة المدرسة في إسعاف نجله وتراخي المدرس في التدخل لإنقاذ أبنه.

وأشار محمد القوصي إلى أنه  وجه تهمة الإهمال للمدرس وإدارة المدرسة، مؤكدًا على أنه لا يوجد شبهة جنائية في الوفاة ولكنه تقدم بالبلاغ حتى لا تتكرر الواقعة مع تلميذ آخر بالمدرسة ويتم الاكتراث بالأمر.

وأكد القوصي أن نجله لم يكن مريضا بأي مرض ولم يشتكي صحيا قبل الواقعة، وأنه قبيل الوفاة كان في الفسحة يلعب وسط أقرانه والكاميرات بالمدرسة صورته يدخل الفصل وهو في صحة ونشاط واضح.

وفي سياق متصل أعلن طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم  بالقليوبية، أنه أمر  بإحالة واقعة وفاة طالب داخل أحد  الفصول بمدرسة نور السلام الخاصة بالقناطر الخيرية إلى النيابة الإدارية، مشيرا إلى أن ولي الأمر لم يتهم المدرسة بقتل نجله، وإنما بالإهمال الشديد والتقصير في نقل الطالب فور شعوره بالتعب للمستشفى والتى تقع بجوار المدرسة مباشرة

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