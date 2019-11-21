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بسبب اليمن وخاشقجي.. نائب أوباما يُطالب بمعاقبة السعودية

منذ 18 ساعة
عدد القراءات: 430
بسبب اليمن وخاشقجي.. نائب أوباما يُطالب بمعاقبة السعودية

أكد المرشح الديمقراطي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية "جو بايدن"، على ضرورة معاقبة السعودية على خلفية حرب اليمن واغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

جاء ذلك خلال مناظرة بين الديمقراطيين من أجل الترشح عن حزبهم في الانتخابات المقبلة أمس الأربعاء.

و ردا على سؤال عن الطريقة التي يتعين على الولايات المتحدة الرد بها على قضية خاشقجي والحرب اليمنية، أنه كان سيمضي في تجميد المساعدات العسكرية إلى السعودية وتحويل المملكة إلى دولة منبوذة على الصعيد الدولي.

وأضاف: كنت سأوضح بجلاء أننا لا نعتزم في الواقع بيع أسلحة إليهم، وننوي إجبارهم على دفع الثمن وتحويلهم إلى منبوذ.
وتابع بايدن: كنت سألغي جميع الإعانات الأمريكية الممنوحة للسعوديين ومبيعات أي مواد إلى المملكة، مضيفا أن حكومتها تحظى بقيمة اجتماعية إيجابية قليلة جدا.
وتطرق نائب الرئيس الأمريكي السابق للحديث عن حرب اليمن، متهمًا السعودية بقتل أطفال وأبرياء، مضيفا أنه كان ينبغي ملاحقتهم.

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