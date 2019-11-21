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تحضيرات فلسطينية لدعوى بالجنائية الدولية ضد "بومبيو"

منذ يوم
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تحضيرات فلسطينية لدعوى بالجنائية الدولية ضد "بومبيو"

 

أعلن وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية ، رياض المالكي، توجهها قريبا للمحكمة الجنائية الدولية، بغية رفع قضية ضد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو .


وقال المالكي في حديث إذاعي لـ"صوت فلسطين"،الأربعاء، إن القضية ستستند بكون بومبيو يتحمل شخصيا المسؤولية المباشرة عن تداعيات وانعكاسات إعلانه الخطير بشأن المستوطنات الصهيونية  بالضفة الغربية المحتلة.

 

وقال المالكي إن "الإعلان الأمريكي من الناحية القانونية لا قيمة له، ولكن من الناحية العملية، فإن له انعكاسات خطيرة بتقويض السلم والأمن وإمكانية حل الدولتين وإنهاء حالة الاستقرار وتشجيع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على ضم أراضي الضفة بدءا من الأغوار في مخالفة واضحة للقانون الدولي".


 

والأربعاء صوت مجلس الأمن بغالبية 14 عضوا من أصل 15 ( فيتو امريكا)، ضد القرار الأمريكي بشرعنة المستوطنات، والتأكيد على أنها أراض محتلة ومستوطنات غير شرعية.

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