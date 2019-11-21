من داخل محبسه.. البرغوثي يؤكد المقاومة تعمل من أجل حريتي

وجه الأسير "نائل البرغوثي" المعتقل في سجون الاحتلال منذ 40 عاماً، رسالة من داخل محبسه، دعا فيها العالم إلى ضرورة الوقوف جانب السلام الحق الذي سيعيد الحقوق لأصحابه الشرعيين ممثلاً بالشعب الفلسطيني.

وأضاف البرغوثي في رسالته: الوحدة الوطنية والعمل الجماعي القائم عليها هي التي ستحقق المصلحة العامة للوطن الفلسطيني، قائلاً: نحن سائرون في قطار لن يتوقف إلا بالعودة والحرية وتحرير فلسطين.

وشدد أقدم أسير بالعالم عى ضرورة استمرار العمل المقاوم حتى دحر الاحتلال ومستوطنيه، كما حيا المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة وكل الأراضي الفلسطينية.

فيما أكد على أن المقاومة الفلسطينية، متمسكة بالحرية والإفراج عنه وجميع الأسرى قائلاً: المقاومة تعمل من أجل حريتي، وهي من تحمل رايته وستطلق سراحه، عبر تمسكها بشرط الإفراج عنه وزملائه أسرى صفقة وفاء الأحرار.

وعبر الأسير في رسالته عن خشيته من استشهاده داخل سجون الاحتلال متسائلاً: ما هو شعوركم حينما تسمعون هكذا خبر؟، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه صامد وصابر وأستمد أملي الذي ينقطع من الله ثم حلمه بالحرية القريبة.