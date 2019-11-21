سيرجو راموس يُطالب العالم بأن لا ينسى أطفال اليمن

طالب المدافع الإسباني وقائد ريال مدريد "سيرجيو راموس"، العالم بأن لا ينسى أطفال اليمن.

جاء ذلك في مقطع فيديو لقائد الملكي نشرته صفحة "اليونيسيف" في "تويتر" وأعاد النجم الإسباني نشره، وذلك بالتزامن مع احتفالية منظمة "اليونيسف" بالذكرى الـ 30 لاتفاقية حقوق الطفل باعتباره سفيراً لليونيسيف للنوايا الحسنة

وسبق وأعرب راموس عن تضامنه مع مأساة أطفال اليمن بعد انتشار وباء الكوليرا حيث قال: في كل دقيقة يصاب طفل يمني بالكوليرا، هم يحتاجون مساعدتنا.

وكانت منظمة اليونسيف قد أشارت أمس الأربعاء، إلى أنه يوجد أكثر من 12 مليون طفل في اليمن ممن هم بحاجة للحصول على مساعدة إنسانية عاجلة.

وينظّم اليونيسيف اليوم خلال إحياء الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل في اليمن، أنشطة رياضية للفتية والفتيات في كافة محافظات اليمن البالغ عددها 22 محافظة لتسليط الضوء على الحق في اللعب كأحد الجوانب الهامة للنمو البدني والعقلي للطفل.

&

عشية الإحتفال بالذكرى الـ 30 لـ #إتفاقية_حقوق_الطفل، اللاعب الإسباني وسفير اليونيسف للنوايا الحسنة، @SergioRamos يحث العالم أن لا ينسوا أطفال #اليمن.



"علينا جميعاً الكفاح من أجل حقهم في اللعب بسلام".



شكراً، @SergioRamos#لكل_طفل، الحق في #اللعب#CRC30pic.twitter.com/0LMIDF9A9l — UNICEF Yemen (@UNICEF_Yemen) ١٩ نوفمبر ٢٠١٩

;