لوكسمبورج تدعو للاعتراف بدولة فلسطين ردًا على إعلان بومبيو





قال وزير خارجية لوكسمبورج جان أسلبورن، إن على الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطينية، ردًا على إعلان الولايات المتحدة عن دعمها للمستوطنات الصهيونية في الضفة المحتلة.

وأضاف أسلبورن في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن "الاعتراف بفلسطين دولة ليس معروفًا ولا تفويضًا مفتوحًا وإنما اعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولته.

وكان الاتحاد الأوروبي، قال بعد اعلان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو بأن المستوطنات في الضفة الغربية لم تعد تخالف القانون الدولي، إن "البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني وفقا للقانون الدولي".