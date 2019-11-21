وقفة احتجاجية على إغلاق الاحتلال لمكتب التربية الفلسطيني بالقدس

نظم عشرات الفلسطينيين، الخميس، وقفة احتجاجية على إغلاق الاحتلال مكتب مديرية التربية والتعليم في مدينة القدس.

وحمل الفلسطينيون، وغالبيتهم من الطلاب والأساتذة، لافتات كتب عليها "مدارسنا أبواب للمسجد الأقصى" و"لا لاعتقال مدير التربية".

وتم تنظيم الوقفة قبالة مكتب مديرية التربية والتعليم في القدس.

واقتحمت قوات الاحتلال ، المكتب الواقع في مدرسة دائرة الأيتام الإسلامية، في البلدة القديمة من مدينة القدس

والصقت أمرا صادرا عن وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان بإغلاق المكتب لمدة 6 أشهر.

كما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ، الأربعاء، مدير المكتب، سمير جبريل ، الذي جرى اليوم تمديد اعتقاله حتى الغد.