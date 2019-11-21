هذه جرائم حفتر ضد المدنيين عقب هجومه على طرابلس

تسبب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في قتل أكثر من 200 مدني، وإصابة مئات آخرين، منذ بدء هجومها على العاصمة الليبية طرابلس، في 4 نيسان/ أبريل الجاري، سواء في عمليات قصف جوي وصاروخي عشوائي، أو عبر تصفيات مباشرة واختطافات على الهوية، بحسب إحصاءات غير رسمية.

والإطار الآتي يوضح أبرز 13 جريمة ارتكبتها قوات حفتر ضد المدنيين، خلال أقل من 8 أشهر من هجومه على طرابلس، ما بين مجازر وقصف جوي وصاروخي على أحياء سكنية ومنشآت مدنية، وتصفية عائلات واختطاف واستهداف أطباء ومستشفيات ميدانية:



19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019: إصابة 13 مدنيا بينهم امرأة، في قصف طيران حفتر أحياء في مدينة مصراتة (200 كلم شرقي طرابلس).



18 تشرين/ نوفمبر: مقتل 10 مدنيين وإصابة 35 آخرين، معظمهم عمال أجانب من المهاجرين، في قصف طيران مسير داعم لحفتر مصنع بسكويت، في منطقة وادي الربيع، جنوب شرق العاصمة طرابلس.



14 تشرين الثاني/ نوفمبر: تصفية 3 أفراد من عائلة واحدة من مصراتة، على يد قوات حفتر المتسللة إلى الطريق الساحلي بالقرب من مدينة القره بوللي (45 كلم شرقي طرابلس).

13 تشرين الثاني/ نوفمبر: قتيل و6 جرحى في قصف صاروخي عشوائي لقوات حفتر، على حي الزهور، في منطقة صلاح الدين، جنوب طرابلس.

17 أيلول/ سبتمبر: المجلس الرئاسي يدين عمليات قتل جماعي لعشرات من سكان مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرقي طرابلس) على يد قوات حفتر في عدة مواقع بالمدينة، انتقاما لمقتل ثلاثة من القادة الميدانيين المؤيدين لحفتر على يد قوات حكومة الوفاق.



24 آب/ أغسطس: مقتل ثلاثة مدنيين، بعد استهداف طيران داعم لحفتر سيارتهم بشكل مباشر، وإصابة عدد آخر من المدنيين في منطقة الكريمية، بمنطقة ورشفانة، جنوب طرابلس.



16 آب/ أغسطس: إصابة اثنين من عمال مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، جراء قصف بصواريخ غراد، شنته قوات حفتر، التي قصف طيرانها في نفس اليوم مطار زوارة المدني (100 كلم غرب طرابلس)، ما أسفر عن إصابة أحد العاملين.



4 آب/ أغسطس: أكثر من 40 قتيلا و60 جريحا، في قصف جوي شنه طيران حفتر، على حي سكني في مدينة "مرزق"، أقصى الجنوب الليبي.

28 تموز/ يوليو: مقتل 5 أطباء في قصف جوي على مستشفى ميداني بحي السواني (35 كم جنوب غرب طرابلس)، وبعد يوم فقط قتل مسعفان في منطقة وادي الربيع، جنوب شرق طرابلس، ضمن سلسلة عمليات استهدفت الأطقم الطبية الميدانية التابعة لحكومة الوفاق، بشكل مباشر.



17 تموز/ يوليو: قوات حفتر تختطف النائبة سهام سرقيوة، من منزلها في مدينة بنغازي (شرقا)، بسبب موقفها الرافض للهجوم على طرابلس.

15 نيسان/ أبريل: قصف عشوائي بعشرات صواريخ غراد على حي أبو سليم المكتظ بالسكان، وصلاح الدين، جنوب طرابلس، خلف مقتل 6 أشخاص بينهم 5 نساء، وإصابة أكثر من 35 آخرين.