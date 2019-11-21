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"عمارنة": عين الحقيقة لن تنطمس برصاصه الاحتلال

منذ 24 ساعة
عدد القراءات: 215
"عمارنة": عين الحقيقة لن تنطمس برصاصه الاحتلال

قال الصحفي معاذ عمارنة (35 عاما)، الذي فقد عينه، برصاص الاحتلال ، إن الاحتلال لن يستطيع طمس الحقيقة برصاصه".

وأضاف عمارنة، للأناضول، إن "الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الصحفيين الفلسطينيين بشكل متعمد، بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، وإغلاق المقرات، وينتهك حرية الإعلام بكل الوسائل".

وأشار أنه سيسعى عقب انتهاء فترة علاجه للعودة للعمل الصحفي من جديد.

وتابع عمارنة "عين الحقيقة لن تنطفئ، وسنواصل النضال بالكاميرا والقلم والصورة، هذا السلاح الذي بات يسبب حرجا للاحتلال".

وأردف "أصبت وفقدت عيني وهذا قدري، الأهم الآن توفير الحماية للزملاء الصحفيين".

ولفت عمارنة إلى أنه ينوي البدء بخطوات قانونية بالتعاون مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين لمساءلة ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها بحقه وحق الصحفيين.

وأضاف "تحولت قضيتي لقضية عالمية لعدالتها".

وذكر أنه يحتاج لرحلة علاج قد تصل لنحو 9 شهور، ويخضع حاليا للعلاج في مستشفى هداسا عين كارم في مدينة القدس.

ووجه "عمارنة" رسالة شكر لكل من تضامن معه، من مسؤولين وأحزاب ومؤسسات، وحكومات، وقال "الشكر لله أولا ثم للزملاء الصحفيين الذين كانوا بجانبي وما يزالون".

وأصيب عمارنة وهو من بيت لحم، بالرصاص الحي في عينه اليسرى، خلال تغطيته مواجهات بين فلسطينيين والاحتلال غربي مدينة الخليل، الجمعة الماضية.

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