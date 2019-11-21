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"النهضة" لن تشارك في حكومة يشارك فيها "قلب تونس"

منذ 17 ساعة
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"النهضة" لن تشارك في حكومة يشارك فيها "قلب تونس"

قال رئيس حركة "النهضة"، رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، إن الحركة لن تشارك في حكومة يشارك فيها حزب "قلب تونس" الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق نبيل القروي.

وأضاف الغنوشي، في تصريح صحفي مساء الأربعاء عقب لقاء تشاوري جمعه برئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي في قصر الضيافة بقرطاج، أنه لمس لدى الجملي رغبة في تكوين حكومته بأقرب وقت ممكن، وفهم منه خلال اللقاء توفر حظوظ كبيرة لدعم الحكومة المقترحة في البرلمان، وفقا لوكالة الأنباء التونسية.

واعتبر رئيس حركة "النهضة" أن اللقاء الأولي الذي جمعه برئيس الحكومة المكلف كان "إيجابيا"، مشيرا إلى أنه لم يتم خلاله التطرق إلى التفاصيل بشأن الحقائب والمواقع.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة المكلف قدم لوفد حركة "النهضة" صورة عامة عن اتصالاته بالأحزاب المعنية وبالمنظمات الوطنية، وعبر عن تفاؤله بردود أفعال الأحزاب التي تحاور معها، التي قال إنها "أبدت الاستعداد للمشاركة في الحكومة لكن على أساس برنامج".

وشرع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، أمس الثلاثاء، في مشاورات مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة عقب الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 6 أكتوبر الماضي. وقال إنه لن يستثني أي حزب من هذه المشاورات.

وكانت حركة "النهضة"، الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان الجديد (52 مقعدا من جملة 217)، اختارت الحبيب الجملي لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

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