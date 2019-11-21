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الاحتلال يمدد اعتقال محافظ القدس ومدير التربية ليوم غدٍ

منذ 23 ساعة
عدد القراءات: 269
الاحتلال يمدد اعتقال محافظ القدس ومدير التربية ليوم غدٍ

مددت سلطات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الخميس، اعتقال محافظ القدس عدنان غيث ومدير تربية القدس سمير جبريل، ورئيس مجلس أولياء الأمور لطلبة القدس زياد الشمالي، ليوم غد للنظر في الإفراج عنهم.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت صباح اليوم محافظ القدس بعد تفتيش منزله واقتادته للتحقيق في معتقل المسكوبية، وذلك بعد اعتقال مدير تربية القدس يوم أمس وحظر عمل مكتب التربية في القدس وكذلك اعتقال رئيس مجلس أولياء.

وكانت محكمة الاحتلال أصدرت اليوم قرار بالإفراج عنهم جميعا لكن النيابة العسكرية التابعة للاحتلال رفضت قرار الافراج وطالبت بتمديد الاعتقال زعمة انها سوف تستأنف يوم غد ضد قرار الإفراج.

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