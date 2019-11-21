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إصابة 7 طلاب في تصادم سيارتين بأسيوط

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 112
إصابة 7 طلاب في تصادم سيارتين بأسيوط

أصيب ٧ أشخاص جميعهم طلبة في مراحل دراسية مختلفة إثر تصادم سيارتين بمدخل عزبة روفائيل مركز القوصية طريق أسيوط الزراعى.

و تبين إصابة «فارس. ع. م» ٢٠ سنة، طالب، و«ماجد. ف. ك» دبلوم صنايع، و«دعاء. م. ح» ١٢سنة، طالبة، و«مريم. ر. ر» ١٦ سنة طالبة، و«شيرين. ف. ج» ١٧سنة، طالبة، و«آلاء. ا. هـ» ٢١سنة، طالبة، و«مارينا. ع. ع»، ١٧سنة، طالبة، وجميعهم مقيمون بعزبة روفائيل أثناء انتقالهم إلى مدارسهم والجامعات.

تم نقل المصابين إلى مستشفى القوصية المركزى ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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