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العراق يرفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي

منذ 14 ساعة
عدد القراءات: 178
العراق يرفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي

 

رفعت السلطات العراقية، الخميس 21 نوفمبر ، الحجب الذي كان مفروضاً على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة مطلع أكتوبر الماضي.

وأفاد مراسلو الأناضول، بأن مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسة المستخدمة في العراق، وأبرزها فيسبوك، وتويتر، وانسجرام، وتليجرام، وواتساب، عادت إلى العمل بصورة طبيعية.

من جانبه، قال المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات نعيم الربيعي، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "الوزارة استحصلت الموافقات الرسمية الخاصة برفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي بشكل نهائي".

ولم تشر الوزارة إلى الجهة التي استحصلت منها على الموافقات.

وحجبت السلطات العراقية مواقع التواصل الاجتماعي، تزامناً مع انطلاق الاحتجاجات المناهضة للحكومة مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومنذ ذلك الوقت، قطعت السلطات خدمة الإنترنت وأعادته، لكن مواقع التواصل الاجتماعي ظلت محجوبة، وهو ما اعتبره متظاهرون وحقوقيون قيوداً غير قانونية على حرية التعبير

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