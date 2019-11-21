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بسبب تدهور حالته الصحية.. تأجيل جلسة محاكمة الداعية "عوض القرني"

منذ 14 ساعة
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بسبب تدهور حالته الصحية.. تأجيل جلسة محاكمة الداعية "عوض القرني"

أفادت مصادر حقوقية سعودية بأن الداعية السعودي المعتقل "عوض القرني" _والموقوف منذ سبتمبر 2017، بجانب دعاة وناشطين آخرين في المملكة، أبرزهم الداعية "سلمان العودة" والأكاديمي "علي العمري"- تدهورت صحته بشكل مفاجئ، نُقل على إثرها إلى المستشفى.


وقال حساب "معتقلي الرأي"، المختص بمتابعة شؤون المعتقلين في المملكة عبر "تويتر": "تأكّد لنا أن المحكمة الجزائية المتخصصة أجّلت جلسة محاكمة الشيخ #عوض_القرني التي كانت مقررة أمس (بتاريخ 20 نوفمبر)، بسبب استمرار وجود الشيخ في مستشفى الحاير منذ نحو عشرين يوماً".


كما ذكر حساب "معتقلي الرأي"، أنه جرى نقل "القرني" إلى المستشفى، نهاية أكتوبر الماضي؛ بسبب إعطائه جرعة دوائية خاطئة، في سجن "الحاير" أدَّت لتدهور حالته الصحية.

وكانت محكمة سعودية في 27 أكتوبر الماضي, قد أجَّلت، النطق بالحكم بحق الداعية "عوض القرني" إلى 20 نوفمبر الجاري.

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