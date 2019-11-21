فصل الكهرباء عن 40 منطقة و13 قرية بالمحلة الكبرى السبت

استمرارا للحياة المأساوية بسبب الانقطاع الدائم والمتكرر للتيار الكهربائي، حتى أصبح الظلام الصفة المميزة التي تُحوّل حياة الأهالي إلى جحيم بالنهار وظلام دامس بالليل ، أعلن قطاع كهرباء شرق محافظة الغربية - اليوم الخميس، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي من محطة محولات غرب المحلة، يوم السبت القادم، ساعتين، من السادسة صباحاً وحتى الساعة الثامنة صباحاً نفس اليوم.



وأوضح أن المناطق التي ستتأثر بانقطاع الكهرباء هي:



مدينة المحلة الكبرى وتشمل شارع نعمان الأعصر، المركز الطبي، المخبز الآلي، طريق الجابرية، منطقة السكة الوسطى – سوق اللبن، مجلس المدينة، منطقة الزراعة، طريق دمرو، طريق ديرب، منطقة سيدي خلف، منطقة العيسوي، شارع الحنفي، شارع العباسي القديم، المبرة، السنترال 1، 2، حي أول المحلة – مجمع الأحوال المدنية، منطقة زكريا.



كما تشمل شارع جلال الدين، شارع المعهد الديني، قسم ثالث المحلة، المنطقة الصناعية، المنسوب، برهام، أبو دراع، عزبة خضر، سوق الجملة، أبو زهرة، القاضي، الإمام، منطقة إخوان خليل، جسر الجمهورية، المنشية، طريق بلقينا القديم، مركز الكبد، مستشفى الصدر، مستشفى الحميات.



وخطوط الريف وتشمل قرى الدواخلية، نمرة البصل، السجاعية، صفط تراب، سندسيس، عياش، ديرب هاشم، بلقينا، الهياتم، الجابرية، البنوان، تنقية المياه 1، 2، سامول، المعتمدية، دونشر.