Responsive image

14º

21
نوفمبر

الخميس

26º

21
نوفمبر

الخميس

 خبر عاجل
  • الكاف يعلن مباراة السوبر بين الترجي والزمالك 14 فبراير بقطر
     منذ 7 ساعة
  • محمد علي : أُطلق حملة لإطلاق سراح البنات.. الحرية للشعب المصري
     منذ يوم
  • محمد علي : أعمل على توحيد القوى الوطنية المصرية من أجل إنجاز مشروع وطني جامع
     منذ يوم
  • مؤتمر صحفي لرجل الأعمال والفنان محمد علي
     منذ يوم
  • وزارة الخارجية الروسية: الضربة الجوية الإسرائيلية على سوريا خطوة خاطئة
     منذ يوم
  • إنفجار في حي الشجاعية شرق غزة لم تعرف ماهيته بعد
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة
أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

فصل الكهرباء عن 40 منطقة و13 قرية بالمحلة الكبرى السبت

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 86
فصل الكهرباء عن 40 منطقة و13 قرية بالمحلة الكبرى السبت

استمرارا للحياة المأساوية بسبب الانقطاع الدائم والمتكرر للتيار الكهربائي، حتى أصبح الظلام الصفة المميزة التي تُحوّل حياة الأهالي إلى جحيم بالنهار وظلام دامس بالليل ، أعلن قطاع كهرباء شرق محافظة الغربية - اليوم الخميس، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي من محطة محولات غرب المحلة، يوم السبت القادم، ساعتين، من السادسة صباحاً وحتى الساعة الثامنة صباحاً نفس اليوم.


وأوضح أن المناطق التي ستتأثر بانقطاع الكهرباء هي:


مدينة المحلة الكبرى وتشمل شارع نعمان الأعصر، المركز الطبي، المخبز الآلي، طريق الجابرية، منطقة السكة الوسطى – سوق اللبن، مجلس المدينة، منطقة الزراعة، طريق دمرو، طريق ديرب، منطقة سيدي خلف، منطقة العيسوي، شارع الحنفي، شارع العباسي القديم، المبرة، السنترال 1، 2، حي أول المحلة – مجمع الأحوال المدنية، منطقة زكريا.


كما تشمل شارع جلال الدين، شارع المعهد الديني، قسم ثالث المحلة، المنطقة الصناعية، المنسوب، برهام، أبو دراع، عزبة خضر، سوق الجملة، أبو زهرة، القاضي، الإمام، منطقة إخوان خليل، جسر الجمهورية، المنشية، طريق بلقينا القديم، مركز الكبد، مستشفى الصدر، مستشفى الحميات.


وخطوط الريف وتشمل قرى الدواخلية، نمرة البصل، السجاعية، صفط تراب، سندسيس، عياش، ديرب هاشم، بلقينا، الهياتم، الجابرية، البنوان، تنقية المياه 1، 2، سامول، المعتمدية، دونشر.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers