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اشتية: حماس سترد الأحد على رسالة عباس حول الانتخابات‎

منذ 20 ساعة
عدد القراءات: 222
اشتية: حماس سترد الأحد على رسالة عباس حول الانتخابات‎

قال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية،خلال افتتاحه، الحديقة الدولية، بمدينة رام الله، بحضور سفراء وقناصل وممثلي عدد من الدول إن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سترد، الأحد، على رسالة الرئيس محمود عباس، المتعلقة بالانتخابات.


وأضاف أن "الرئيس عباس، دعا إلى عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية، واستلم ردا من 14 فصيلا وافق فيه على عقد هذه الانتخابات، وننتظر ردا من حركة حماس، بالموافقة الأحد المقبل".


وأعلنت حركة حماس، مؤخرا، موافقتها على عقد الانتخابات الفلسطينية العامة، ردا على رسالة بعث بها الرئيس عباس للفصائل بهذا الخصوص.

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