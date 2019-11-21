استمرار في مسلسل الإهمال.. مصرع طفل وإصابة شقيقه عقب سقوطهما فى بيارة صرف بأسوان

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لقى طفل 3 سنوات مصرعه وأصيب شقيقه إثر سقوطهما فى بيارة للصرف الصحي أمام منزلهما ب قرية المريناب بإدفو ، ومذلك في ضوء إهمال الحكومة والمسئولين ، حيث أودت البلاعات خلال الشهور الماضية بعشرات الاشخاص من الاطفال والشباب.



تلقت غرفة إسعاف أسوان إخطارًا من الأهالى بوقوع حادث سقوط طفلين شقيقين ببيارة صرف صحي وتجمع الأهالي لإنقاذهما.

وتبين أنه أثناء تواجدهما أمام المنزل انزلقت أقدامهما داخل بيارة الصرف الخاصة بحمام المنزل، مما أسفر عن وفاة الطفل حسين صبرى محمد 3 سنوات قرية المريناب ، الرمادى وإصابة شقيقه حسن 5 سنوات ونقله إلى المستشفى للعلاج.