اجتماع طارئ بين الصليب الأحمر وهيئة الأسرى بخصوص الأسير المريض أبو دياك

اجتمع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، اليوم الخميس، مع نائب رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي في فلسطين أوليفر كاسو، لمتابعة الوضع الصحي الصعب والخطير للأسير المريض سامي أبو دياك.

وأشار أبو بكر خلال اللقاء، إلى سوء الحالة الصحية الحرجة للأسير ابو دياك وما تعرض له من سياسة إهمال طبي ممنهج من قبل إدارة السجون الإسرائيلية والتي أوصلته حافة الموت، ما يدلل على أن هناك جريمة قتل طبي مكتملة الأركان تمارس بحق أبو دياك.

وقال: على العالم أن يرى ويسمع هذه الجرائم الواضحة والفاضحة، وان يضع حدا لهذا الإرهاب الإسرائيلي الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء في معاملته اللإنسانية للأسرى المرضى في السجون، وأن يطلق سراح هؤلاء المعذبين الذين تجاوز عددهم الـ 700 أسير.

من جانبه، قال نائب رئيس بعثة الصليب الأحمر، "إنهم يتابعون باهتمام عالي قضية الأسير أبو دياك وذلك من خلال زيارتهم له وكذلك عبر المراسلات مع ادارة السجون، اضافة الى ان الصليب الاحمر قام بترتيب زيارة عائلية للأسير وذويه وجها لوجه في عيادة سجن الرملة اليوم الخميس 21/11/2019".

كما تطرق اللقاء، الى قضية الاسير سامر العربيد الذي ما زال يخضع للتحقيق على الرغم من وضعه الصحي الصعب، حيث حذر ابو بكر من أن الجهات الرسمية والقانونية الاسرائيلية اتخذت قرارا بتعذيب العربيد، وان ذلك يعبر عن السياسة الاسرائيلية الممنهجة بتعذيب الاسرى الفلسطينيين وتعريضهم للموت على مراحل اعتقالهم والتحقيق معهم.

كما طالب أبو بكر، بضرورة متابعة قضايا الأسرى الأطفال والأسيرات والأسرى المضربين عن الطعام، وكذلك قضايا الأسرى القدامى والأسرى المسنين وعلى رأسهم قضية شيخ الأسرى اللواء فؤاد الشوبكي (81 عاما)، والذي رفضت محكمة ثلثي المدة الإسرائيلية أمس طلب الهيئة المقدم للإفراج عنه بحكم وضعه الصحي الخطير وقضائه أكثر من ثلثي حكمه داخل سجون الاحتلال.

كما طالب بأهمية تفعيل الزيارة الثانية للأسرى والتي يعرقلها الاحتلال الإسرائيلي منذ ثلاث سنوات رغم تحضيرات الهيئة والمؤسسات الفلسطينية الشريكة كل ما يلزم لإتمامها، وكذلك عرض قضية الأسرى القدامى واللذين مضى على اعتقالهم عشرات السنوات كالأسير نائل البرغوثي وكريم يونس وماهر يونس وغيرهم من الأسرى اللذين زج بهم في السجون منذ أربعة عقود .

وشارك في الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة برام الله، مدير مكتب الصليب الأحمر في رام الله وأريحا سهى مصلح، ومدير العلاقات الدولية أكرم العيسة.

المصدر : شهاب