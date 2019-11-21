وسط أهمال المسئولين.. جيوش الذباب تغزو “ميت برة”

تصاعدت شكاوى المواطنين والأهالي في قرية “ميت برة”، إحدى قرى مدينة “قويسنا” بمحافظة المنوفية، حول كارثة “حرب الذباب“، التي أصبحت أكبر مشاكل القرية وتُهدّد كل جوانب حياتهم، مع إهمال المسئولين وتقاعسهم عن مد يد العون للأهالي وحل المشكلة.

وأكدت مصادر صحفية، لجريدة “التحرير” – الموالية للنظام – استغاثة المواطنين بكل المسؤولين والجهات، من خلال العلاقات الشخصية وعبر القنوات الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي، ولكن كعادة النظام لم يُحرّك أحد ساكناً.بالصور.. جيوش الذباب تغزو "ميت برة" والأهالي يتبرعون والمسؤولون صامتون الذباب

ولجأ أهالي “ميت برة” لتشكيل حملة أهلية، لمكافحة جيوش “الذباب” والاعتماد على الجهود الذاتية؛ لإنفاذ حياتهم بعد تقاعس الجهات المسئولة، وجمع تبرعات ذاتية لشراء أدوات الرّش.

كما صرّح مصدر صحفي أن الأهالي قد تواصلوا مع الوحدة المحلية بالقرية، ولكن كان الرد: “ليس لدينا ما نُقدّمه سوى رش للناموس لن يفيد”، بالإضافة إلى أنهم لجأوا إلى إدارة الطب الوقائي بـ “قويسنا” وقدّمت إجابتها بأنه “لا يوجد أي رش للذباب”.

وأضاف المصدر أنه على مدار أسبوع حاول الأهالي الضغط على مسؤولي الوحدة المحلية؛ لرفع أكوام القمامة من الشوارع، لكن دون جدوى.

وحتى اليوم لا يوجد أي تغير، مع ازدياد الشكاوى، وسط حالة الهلع التي انتابت الأهالي؛ خوفاً من انتقال الأمراض إلى أطفالهم عن طريق “الذباب” مع تفاقم أزمة القمامة.