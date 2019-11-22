غدا.. قطع المياه عن الأقصر لمدة 12 ساعة

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، عن انقطاع المياه عن مدينة الأقصر وضواحيها.



حيث سيتم قطع المياه عن مدينة الأقصر وضواحيها، ابتداء من الساعة 6 صباح غد السبت وحتى الساعة 6 مساء نفس اليوم.