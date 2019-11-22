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غدا.. قطع المياه عن الأقصر لمدة 12 ساعة

منذ 12 دقيقة
عدد القراءات: 77
غدا.. قطع المياه عن الأقصر لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، عن انقطاع المياه عن مدينة الأقصر وضواحيها. 


حيث سيتم قطع المياه عن مدينة الأقصر وضواحيها، ابتداء من الساعة 6 صباح غد السبت وحتى الساعة 6 مساء نفس اليوم.

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