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الأردن: لا ضرائب جديدة.. وسنعزز إيراداتنا بـ"المكافحة"

منذ 8 ساعة
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الأردن: لا ضرائب جديدة.. وسنعزز إيراداتنا بـ"المكافحة"

أعلنت الحكومة الأردنية أنها لن تفرض ضرائب جديدة في الموازنة العامة للعام المالي المقبل.

وقال وزير المالية الأردني محمد العسعس، الخميس، إن المملكة لن تفرض ضرائب جديدة في الموازنة المقترحة لعام 2020 لكنها ستبحث عن سبل أخرى لتعزيز الإيرادات، منها مكافحة التهرب الضريبي المستشري، من أجل خفض الدين العام القياسي.

وقال العسعس أمام اللجنة المالية في البرلمان، إن الحفاظ على الاستقرار المالي يظل أحد الشواغل الرئيسية. ومن المتوقع إحالة الميزانية إلى البرلمان في الأيام القادمة.

ويكافح الأردن، في ظل برنامج من صندوق النقد الدولي لأجل ثلاث سنوات بدأ في 2016، من أجل كبح الدين العام الذي بلغ مستوى قياسيا عند 94 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

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