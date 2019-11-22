حماس تدعو السلطة لخطوات حازمة لمواجهة اعتداءات المستوطنين في الضفة

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في بيان لها ، السلطة الفلسطينية لاتخاذ خطوات وطنية حازمة ومسؤولة لمواجهة اعتداءات المستوطنين المتكررة على بيوت الفلسطينيين الآمنين في قرى الضفة الغربية.

وقالت حماس ، إن ما جرى في قرى الضفة فجر اليوم من حرق للسيارات واعتداء على البيوت والممتلكات العامة يعكس حالة التطرف الخطيرة التي وصل إليها المجتمع الصهيوني بفعل سياسات قيادته العنصرية.

وطالبت الحركة مواجهة كل أشكال العدوان بالضفة بكافة أشكال المقاومة لوضع حد للتغول الصهيوني.

واحرق مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، عدة مركبات فلسطينية وخطوا شعارات عنصرية في ثلاثة مناطق مختلفة في محافظة نابلس .

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، إن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية على جدران منزل المواطن ثائر احمد عواد حنايشه واحرقوا مركبتة في منطقة خربة ابو حميد الواقعة في شمال شرق بلدة بيت دجن شرق نابلس عند الساعة الثانية من فجر اليوم .

وفي قرية قبلان جنوب نابلس اقتحم عدد من المستوطنين القرية واحرقوا مركبة وخطوا شعارات عنصرية قبل انسحابهم منها .

وأضاف دغلس، ان المستوطنين اقتحموا قرية المجدل جنوب نابلس وقاموا باضرام النار في عدد من المركبات تعود ملكيتها لمواطنين في القرية، كما خطوا شعارات عنصرية.