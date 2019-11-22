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إصابات واعتقال شاب خلال قمع فعالية منددة بالاستيطان في صوريف

منذ 11 ساعة
عدد القراءات: 188
إصابات واعتقال شاب خلال قمع فعالية منددة بالاستيطان في صوريف

أصيب العشرات من المواطنين والمتضامنين الأجانب، واعتقل شاب، اليوم الجمعة 22 نوفمبر ، خلال قمع الاحتلال فعالية منددة بالاستيلاء على أراضي المواطنين، في بلدة صوريف شمال غرب الخليل.
وكان عشرات المواطنين قد أدوا الصلاة فوق الأراضي المهددة بالاستيلاء، في منطقة القرينات من أراضي صوريف، المحاذية لتجمع "عصيون" الاستيطاني المقام على أراضي المواطنين عنوة، قبل أن يهاجمهم الاحتلال.

وقالت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين في الفعالية واعتدت عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم باختناق ورضوض، كما أعاقت عمل الصحفيين ومنعتهم من التغطية وأبعدتهم عن المكان.

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