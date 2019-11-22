إحراق "مجسم الثورة" ببيروت ودعوات لحراك بمناسبة الاستقلال

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن مجهولا أحرق "مجسّم الثورة" وسط العاصمة اللبنانية بيروت، في اليوم الـ 37 للاحتجاجات الشعبية.

فيما دعا حراك "لِحَقِّي" للتحرّك الجمعة بمناسبة الذكرى 76 لاستقلال لبنان، في مسيرة من المتحف (شرق بيروت) باتجاه ساحة الشهداء (وسط بيروت) وفي تحركات ومظاهرات في المناطق؛ من أجل المطالبة بتحقيق أهداف الثورة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن "شخصا كان على متن دراجة نارية ألقى بعض المواد الحارقة على المجسم الموجود في ساحة الشهداء، فاشتعل بسرعة، ولم يبق منه أي شيء".

ونقل مراسل الأناضول عن محتجين أن "العمل جار على صنع مجسّم جديد سيكون من الحديد هذه المرّة، على أن يتم إنجازه قرابة الساعة الثالثة ويُرفع عند الخامسة بالتوقيت المحلي".

ومنذ الـ 17 من الشهر الماضي، يشهد لبنان حراكا متصاعدا وتظاهرات عمت أغلب مناطقه، للمطالبة برحيل الطبقة السياسية وتشكيل حكومة غير حزبية.