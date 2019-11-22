Responsive image

22
نوفمبر

الجمعة

26º

22
نوفمبر

الجمعة

 خبر عاجل
  • وسائل إعلام عن وزير الداخلية التركي: أنقرة ستمنح 700 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال محمد دحلان
     منذ 2 ساعة
  • العراق.. عمليات كر وفر بين المتظاهرين والقوات الأمنية قرب جسر الأحرار وشارع الرشيد وسط بغداد
     منذ 3 ساعة
  • البرهان: حلايب و شلاتين سودانية طبعا لكن لم نتطرق إلى هذا الملف مع الجانب المصري في الوقت الحاضر
     منذ 21 ساعة
  • الكاف يعلن مباراة السوبر بين الترجي والزمالك 14 فبراير بقطر
     منذ يوم
  • محمد علي : أُطلق حملة لإطلاق سراح البنات.. الحرية للشعب المصري
     منذ 2 يوم
  • محمد علي : أعمل على توحيد القوى الوطنية المصرية من أجل إنجاز مشروع وطني جامع
     منذ 2 يوم
 مواقيت الصلاة
أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

إحراق "مجسم الثورة" ببيروت ودعوات لحراك بمناسبة الاستقلال

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 162
إحراق "مجسم الثورة" ببيروت ودعوات لحراك بمناسبة الاستقلال

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن مجهولا أحرق "مجسّم الثورة" وسط العاصمة اللبنانية بيروت، في اليوم الـ 37 للاحتجاجات الشعبية.
فيما دعا حراك "لِحَقِّي" للتحرّك الجمعة بمناسبة الذكرى 76 لاستقلال لبنان، في مسيرة من المتحف (شرق بيروت) باتجاه ساحة الشهداء (وسط بيروت) وفي تحركات ومظاهرات في المناطق؛ من أجل المطالبة بتحقيق أهداف الثورة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن "شخصا كان على متن دراجة نارية ألقى بعض المواد الحارقة على المجسم الموجود في ساحة الشهداء، فاشتعل بسرعة، ولم يبق منه أي شيء".

ونقل مراسل الأناضول عن محتجين أن "العمل جار على صنع مجسّم جديد سيكون من الحديد هذه المرّة، على أن يتم إنجازه قرابة الساعة الثالثة ويُرفع عند الخامسة بالتوقيت المحلي".

 

ومنذ الـ 17 من الشهر الماضي، يشهد لبنان حراكا متصاعدا وتظاهرات عمت أغلب مناطقه، للمطالبة برحيل الطبقة السياسية وتشكيل حكومة غير حزبية.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers