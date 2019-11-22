فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة أمام مقر الصليب الأحمر في غزة

أدى عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة، صلاة الجمعة، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ تضامنا مع المعتقلين المضربين عن الطعام في السجون الصهيونية.

ودعا المصلون، بـ"الفرج القريب للأسرى الفلسطينيين، وعودتهم لذويهم سالمين".

وخلال خطبة الجمعة، قال أحمد المدلل، القيادي حركة "الجهاد الإسلامي"، إن "الأسرى الفلسطينيين يعانون الويلات داخل سجون الاحتلال".

وأضاف: "الأسرى على سلم أولويات جميع أطياف شعبنا الفلسطيني، وخاصة فصائل المقاومة".

وحذر المدلل، إسرائيل، "من أي مكروه يصيب الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية".

ودعا كافة مؤسسات حقوق الإنسان بـ"التدخل لإنقاذ حياة الأسرى وخاصة المرضى منهم من الجرائم التي ترتكب بحقهم داخل السجون".

ووفق إحصائيات رسمية، فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين لـ 5000 معتقل بينهم 200 طفل و40 معتقلة، و400 معتقل إداريا (معتقلون بلا تهمة) و700 مريض.