"بالفيديو": الجزائريون يواصلون حراكهم رفضا لاجراء انتخابات في ظل العصابة

واصل الجزائريون اليوم الجمعة 22 نوفمبر ، احتجاجاتهم التي اندلعت منذ فبراير الماضي ضد نظام بوتفليقة ، ونجحت في عزله ،

وخرج المتظاهرون في العاصمة الجزائرية تطالب بمحاربة الفساد وإلغاء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الشهر المقبل، وذلك بعدما اعتبر رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات محمد شرفي أن من حق الدولة التصدي لمن يعرقل العملية الانتخابية.

ومنذ الليلة الماضية، نظم مئات الجزائريين مسيرات في العاصمة ضمن حملتهم المستمرة منذ أشهر، ورددوا هتافات ترفض إجراء انتخابات "مع وجود العصابة"، وترفض وجود سياسيين من نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة خلال المرحلة الانتقالية.



وبدأ المرشحون الحملات الانتخابية رسميا يوم الأحد الماضي، حيث شهدت مدن عدة -وفق منظمات حقوقية محلية- توقيف ناشطين عدة احتجوا أو حاولوا منع تنظيم مهرجانات انتخابية للمرشحين، لكن أغلبهم أطلق سراحهم بعد ساعات من الاعتقال.