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البطش: جرائم الالحتلال لن تمنعنا من المضي نحو نيل حقوقنا

منذ 8 ساعة
عدد القراءات: 152
البطش: جرائم الالحتلال لن تمنعنا من المضي نحو نيل حقوقنا

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، في كلمة، ممثلا عن القوى الوطنية والإسلامية، خلال حفل تأبين 9 من أبناء عائلة أبو ملحوس(السواركة) في دير البلح، اليوم الجمعة، إن جرائم العدو الصهيوني لن تثني شعبنا عن إصراره على نيل حقوقه المشروعة.

وأضاف أن الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق عائلة السواركة وسط قطاع غزة خلال العدوان الأخير، وقصف منزل الشهيد بهاء ابو العطا وقصف منزل أكرم العجوري بدمشق، هي امتداد للمجازر الإرهابية الصهيونية في خان يونس وفي جنين وغزة.


وشدد البطش على أن "اختلاف القوى بين "دولة الإجرام وشعبنا، لن يثنينا عن المضي قدما في حقنا بالدفاع عن أرضنا وقدسنا وشعبنا"، داعيا الجميع إلى التحرك عالميا وعربيا من أجل التحقيق في جريمة قصف منزل عائلة أبو ملحوس البسيط بستة صواريخ، والتي استشهد فيها أطفال ونساء.

وقال: "سنبقى أوفياء لكل الشهداء، شهداء آل السواركة والشهيد بهاء ابو العطا والشهيد أحمد الجعبري في ذكرى استشهاده والشهيد أبو عمار في ذكرى استشهاده".

وارتفع عدد شهداء مجزرة عائلة السواركة (ابو ملحوس) إلى 9، عقب استشهاد المواطن محمد سلامة السواركة (40 عاما) متأثرا بجراحه التي اصيب بها جراء قصف منزل عائلته الأسبوع الماضي..

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