مصرع 70 جراء الفيضانات في جنوب السودان

لقي 70 شخصا مصرعهم في ولاية بوما جنوب شرقي دولة جنوب السودان؛ بسبب الفيضانات التي تضرب المنطقة منذ أكتوبر.

وقال جون ابولا نائب حاكم ولاية بوما في تصريحات للأناضول، الجمعة، "وصلت حالات الوفيات جراء الفيضانات التي ضربت أجزاء واسعة من الولاية منذ أكتوبر إلى 70 حالة قابلة للارتفاع".

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هناك حوالي 500 ألف مواطن في شتى أرجاء الولاية بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة.



وغمرت مياه الفيضانات أجزاء واسعة من جنوب السودان منذ الشهر الماضي؛ أسفرت عن غرق مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وأعداد كبيرة من المنازل، ومازال 800 ألف شخص بلا مأوى وعرضة للمجاعة والأمراض.