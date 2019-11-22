غدا.. انقطاع الكهرباء بالمحلة الكبرى

أعلنت قطاع كهرباء شرق الغربية ، عن فصل التيار الكهربائي، عن محطة محولات غرب المحلة، غدا السبت، من الساعة السادسة صباحا، وحتى الساعة الثامنة صباحا.



والمناطق التي سيشملها انقطاع التيار بمدينة المحلة خلال تلك المدة الزمنية هى شارع نعمان الأعصر والمركز الطبي والمخبز الآلى وطريق الجابرية ومنطقة السكة الوسطى وسوق اللبن ومجلس المدينة ومنطقة الزراعة دمرو وطريق ديرب، ومنطقة سيدى خلف، ومنطقة العيسوى وشارع الحنفي وشارع العباسي القديم والمبرة والسنترال 1، 2، وحى أول المحلة ومجمع الأحوال المدنية ومنطقة زكريا وشارع جلال الدين وشارع المعهد الديني وقسم ثالث المحلة والمنطقة الصناعية، والمنسوب وبرهام وأبو دراع وعزبة خضر وسوق الجملة وأبو زهرة والقاضي والإمام ومنطقة إخوان خليل وجسر الجمهورية والمنشية وطريق بلقينا القديم ومركز الكبد ومستشفي الصدر ومستشفى الحميات.