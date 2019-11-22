Responsive image

22
نوفمبر

الجمعة

26º

22
نوفمبر

الجمعة

 خبر عاجل
  • وسائل إعلام عن وزير الداخلية التركي: أنقرة ستمنح 700 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال محمد دحلان
     منذ 2 ساعة
  • العراق.. عمليات كر وفر بين المتظاهرين والقوات الأمنية قرب جسر الأحرار وشارع الرشيد وسط بغداد
     منذ 3 ساعة
  • البرهان: حلايب و شلاتين سودانية طبعا لكن لم نتطرق إلى هذا الملف مع الجانب المصري في الوقت الحاضر
     منذ 21 ساعة
  • الكاف يعلن مباراة السوبر بين الترجي والزمالك 14 فبراير بقطر
     منذ يوم
  • محمد علي : أُطلق حملة لإطلاق سراح البنات.. الحرية للشعب المصري
     منذ 2 يوم
  • محمد علي : أعمل على توحيد القوى الوطنية المصرية من أجل إنجاز مشروع وطني جامع
     منذ 2 يوم
 مواقيت الصلاة
أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

غدا.. انقطاع الكهرباء بالمحلة الكبرى

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 79
غدا.. انقطاع الكهرباء بالمحلة الكبرى

أعلنت قطاع كهرباء شرق الغربية ، عن فصل التيار الكهربائي، عن محطة محولات غرب المحلة، غدا السبت، من الساعة السادسة صباحا، وحتى الساعة الثامنة صباحا.


والمناطق التي سيشملها انقطاع التيار بمدينة المحلة خلال تلك المدة الزمنية هى شارع نعمان الأعصر والمركز الطبي والمخبز الآلى وطريق الجابرية ومنطقة السكة الوسطى وسوق اللبن ومجلس المدينة ومنطقة الزراعة دمرو وطريق ديرب، ومنطقة سيدى خلف، ومنطقة العيسوى وشارع الحنفي وشارع العباسي القديم والمبرة والسنترال 1، 2، وحى أول المحلة ومجمع الأحوال المدنية ومنطقة زكريا وشارع جلال الدين وشارع المعهد الديني وقسم ثالث المحلة والمنطقة الصناعية، والمنسوب وبرهام وأبو دراع وعزبة خضر وسوق الجملة وأبو زهرة والقاضي والإمام ومنطقة إخوان خليل وجسر الجمهورية والمنشية وطريق بلقينا القديم ومركز الكبد ومستشفي الصدر ومستشفى الحميات.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers