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مجسّم الثورة يعود إلى ساحة "الشهداء" ببيروت

منذ 12 دقيقة
عدد القراءات: 49
مجسّم الثورة يعود إلى ساحة "الشهداء" ببيروت

عاد مجسّم الثورة اللبنانية، مساء الجمعة، إلى مكانه في ساحة الشهداء وسط العاصمة بيروت، بعد إحراقه قبل ساعات من قبل شخص مجهول الهويّة، تزامنًا مع ذكرى الاستقلال الـ76.

وأفادت مراسلة الأناضول، بأنّه لحظة إعادة رفع المجسّم إلى مكانه، ارتفعت هتافات "ثورة ثورة"، وسط تلويح بالأعلام اللبنانيّة على وقع الأغاني الثوريّة والوطنيّة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن "شخصاً كان على متن دراجة نارية، ألقى بعض المواد الحارقة على المجسم المتواجد في ساحة الشهداء، فاشتعل بسرعة، ولم يبق منه أي شيء".

وجاء عيد الاستقلال هذا العام، في وقت يدخل فيه الحراك الشعبي اللبناني شهره الثاني، وفي ظل أزمة سياسيّة واقتصاديّة حادّة، خصوصًا مع عدم تشكيل حكومة حتى الساعة.

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