نتيجة الإهمال الطبي.. وفاة طفل 3 سنوات أثناء عملية "استئصال اللوزتين"

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منذ 3 يوم

تسبب الإهمال الطبي بوفاة طفل يبلغ من العمر ٣سنوات عقب إجراء عملية جراحية له " استئصال اللوزتين" بمستشفى خاصة بمحافظة القليوبية.



وكان والد الطفل تقدم ببلاغ للنيابة العامة يتهم إدارة المستشفى التي لم يذكر اسمها بوفاة إبنه.



وأفاد والد الطفل في تصريحات صحفية، بأن نجله دخل المستشفى لإجراء عملية اللوزتين وفجأة خرج إليه الفريق الطبي ليخبره بوفاة إبنه الصغير.

وكان أمر "عمرو عوض" رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، صباح اليوم الجمعة ، بتشريح جثة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، وعرضه على الطب الشرعي سبب الوفاة، ثم الدفن.