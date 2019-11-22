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إصابة 8 فلسطينيين في اعتداءات من مستوطنين بالضفة

منذ 3 ساعة
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إصابة 8 فلسطينيين في اعتداءات من مستوطنين بالضفة

 

أصيب 8 فلسطينيين، مساء الجمعة، بجروح ورضوض إثر اعتداء مستوطنين عليهم جنوبي الضفة الغربية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن "الطواقم الطبية في مستشفى الخليل الحكومي تعاملت مع 8 إصابات نتيجة الضرب من قبل المستوطنين في المنطقة الجنوبية للمدينة".

فيما بين شهود عيان للأناضول أن مجموعة من المستوطنين المسلحين هاجموا محال تجارية فلسطينية، بالحجارة، واعتدوا بالضرب على أصحابها، في المنطقة المحاذية لمستوطنة "كريات أرباع"، شرقي الخليل.

وأشاروا إلى تعرض الطفل محمود هيثم دعنا (لم يذكر عمره) برش غاز الفلفل والضرب في شارع وادي النصارى وسط المدينة.

وأوضح شهود أن قوات الاحتلال أجبر أصحاب المحال على إغلاقها، عقب الاعتداء.

وتشهد المنطقة اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، ضد ممتلكات ومحال فلسطينية.

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