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الكويت: مستعدون لاستضافة مباحثات بين الأطراف اليمنية لإنهاء الأزمة

منذ 7 ساعة
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الكويت: مستعدون لاستضافة مباحثات بين الأطراف اليمنية لإنهاء الأزمة

كشف السفير "منصور العتيبي" مندوب دولة الكويت بالأمم المتحدة، عن استعداد بلاده لاستضافة مباحثات بين الأطراف اليمنية، بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي وشامل لأزمة البلاد.

وخلال كلمة للعتيبي أمام مجلس الأمن حول اليمن أمس الجمعة قال: نجتمع اليوم ونحن أمام زخم من المؤشرات الايجابية البناءة في إطار مسار الأزمة اليمنية، وعلى رأسها توصل الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي  إلى توقيع اتفاق الرياض في الخامس من الشهر الجاري.
 
وأضاف أن "توقيع اتفاق الرياض وتحقق تنفيذ أولى بنوده من خلال مباشرة الحكومة اليمنية عملها في العاصمة المؤقتة عدن، زاعمًا على أن لذلك  دلالة على حرص السعودية ودول التحالف على أمن واستقرار اليمن.

كما أعرب عن أمله بأن يكون هذا الاتفاق أساسا لبناء الثقة وداعما رئيسيا نحو تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي تم التوصل إليه في منتصف ديسمبر 2018، وبما يفتح الآفاق أمام التسوية السياسية الشاملة للأزمة وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها، المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما قرار 2216.

وفي ختام تصريحاته دعا مندوب الكويت الأطراف اليمنية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم بعناصر الثلاثة وبما يؤدي إلى دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، نحو التوصل إلى حل سياسي، مُشددًا على ضرورة أن يكون الحل السياسي مبنيا على المرجعيات الثلاث المتفق عليها لإنهاء الأزمة، وبما يحافظ على استقلال اليمن وسيادته ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤون الداخلية.

والجدير بالذكر أن الكويت كانت قد احتضنت جولتي مباحثات بين الحكومة اليمنية والحوثيين مابين إبريل ويوليو من العام 2016، واستمرت لأكثر من 90 يوما، انتهت دون التوصل لأي حل للأزمة التي تعصف بالبلاد من خريف 2014.

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