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الجيش الأمريكي يعلن فقدان أثر طائرة بلا طيار في ليبيا

منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 180
الجيش الأمريكي يعلن فقدان أثر طائرة بلا طيار في ليبيا

كشفت وزارة الدفاع الأمريكيّة، عن فقدان طائرة بدون طيّار تابعة للجيش الأمريكي كانت تُحلّق فوق ليبيا.

وفي بيان صادر عن القيادة العسكريّة الأمريكيّة لأفريقيا، فإنّ الطائرة غير المسلّحة فُقِدت فوق طرابلس أول أمس الخميس. مُشيرًا إلى أن هناك تحقيقا جاريا بشأن هذه الحادثة التي لم يتمّ تقديم مزيد من التفاصيل حولها.
 
وحسب البيان، فإن القيادة تقود عمليّات لطائرات بلا طيّار في ليبيا بهدف تقييم الوضع الأمنيّ ومراقبة النشاط المتطرّف العنيف، مؤكدة على أنّ هذه العمليّات ضروريّة لمواجهة النشاط الإرهابي في ليبيا، ويتمّ تنسيقها بالكامل مع المسؤولين الحكوميّين المناسبين.
 
يأتي ذلك عقب إعلان قوّات حفتر الأربعاء الماضي، إسقاط طائرة إيطاليّة بلا طيّار كانت تُحلّق فوق منطقة خاضعة لسيطرتها في غرب البلاد.

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