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الهند.. 34 ألف هندي توفوا في دول الخليج خلال الـ6 أعوام الماضية

منذ 5 ساعة
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الهند.. 34 ألف هندي توفوا في دول الخليج خلال الـ6 أعوام الماضية

أشارت الحكومة الهندية إلى أن نحو 34 ألف من مواطنيها توفوا في دول الخليج خلال السنوات الست الماضية.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أوضحت حكومة ناريندرا مودي أن النسب الكبيرة من الوفيات التي أبلغ عنها سجلت في كل من السعودية والإمارات.

وهناك ما يقرب من 9 ملايين عامل هندي في الخليج أغلبهم يعملون في أعمال النظافة والانشاءات، بحسب احصاءات رسمية.
وعلق ناشطون هنود، على أن ارتفاع وفيات الهنود في دول الخليج العربي تعود لظروف العمل التي اعتبروها قاسية واستغلالية، فيما تقول منظمات حقوقية ودولية إن عشرات الآلاف من العمال الآسيويين يعانون من العمالة القسرية في دول الخليج.

وفي دراسة نشرتها منظمة العمل الدولية في ابريل 2013 فإن نحو 600 ألف فرد يعانون من العمالة القسرية في منطقة الشرق الاوسط، ويعانون من مشكلات قاسية خاصة من نظام الكفيل المعمول به في دول الخليج.

ويعتمد سوق العمل في الخليج أساساً على الوافدين الذين يشكلون أكثر من ثلثي إجمالي السكان. ويعتبر نظام الكفالة من أهم دعائم عملية إدارة الوافدين.

ويرى رجال قانون أن نظام الكفالة المعتمد في دول الخليج من أكثر الأنظمة صعوبة بالنسبة للعمالة المهاجرة، ويندرج في باب العبودية الحديثة.

 

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