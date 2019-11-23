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رئيس الوزراء القطري الأسبق: نحتاج سنوات لإعادة الثقة بين دول مجلس التعاون

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 159
رئيس الوزراء القطري الأسبق: نحتاج سنوات لإعادة الثقة بين دول مجلس التعاون

أشار رئيس الوزراء القطري الأسبق "حمد بن جاسم آل ثاني"، إلى أن إعادة بناء الثقة بين دول مجلس التعاون الخليجي والدوحة تحتاج إلى سنوات.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات كتبها المسئول القطري السابق على حسابه بتويتر، تعليقًا على الأنباء عن مصالحة قريبة بين دول الحصار وقطر حيث قال: الصلح المنتظر يحتاج إلى تقييم مدى الضرر من جميع الأطراف و أن يكون هذا الحل للازمة والحصار الذي فرض علينا و الذي أصاب المنطقة اجتماعيا و اقتصاديا وسياسيا.

تعليق قطري مهم على موضوع المصالحة الخليجية


وأوضح أن الأضرار التي أصابت المنطقة يجب أن تكون عبرة، بحيث لا تتكرر مثل هذه السياسيات التي لم تؤد إلا إلى خلل في المجلس.

وتابع: أنا مع الصلح غير المشروط والذي يحفظ كرامة وسيادة الدول و يجب أن يكون هناك بحث عميق من قبل أعضاء مجلس التعاون الذي جُمد في هذا الخلاف والمنطقة في اشد الاحتياج لمثل هذا التكتل,

تعليق قطري مهم على موضوع المصالحة الخليجية

واختتم تصريحاته مُيرًا إلى أن مجلس التعاون في آخر 10 سنوات لم يكن فعالا، وإن الثقة المهزوزة بين أعضائه تحتاج إلى سنوات من إعادة البناء.

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